Tarsus Pharmaceuticals Inc Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Tarsus 3 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Tarsus. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 19,74 USD und erwarten eine Entwicklung von 90,81 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 37,67 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, und insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tarsus verläuft derzeit bei 16,62 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 19,74 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,77 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 17,32 USD angenommen, was für die Tarsus-Aktie eine aktuelle Differenz von +13,97 Prozent und damit ein "Gut"-Signal bedeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tarsus besonders positiv diskutiert, an acht Tagen überwogen positive Themen, an vier Tagen die negative Kommunikation. Auch während der vergangenen ein bis zwei Tage zeigen sich überwiegend positive Themen, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbringt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Tarsus insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tarsus-Aktie hat einen Wert von 52, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (30,53) ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da Tarsus weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tarsus.