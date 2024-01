Taro Pharmaceutical Industries Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Taro Pharmaceutical Industries schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,48 %) keine Dividende aus, was zu einer niedrigeren Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 35,3 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 41,49 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +17,54 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 38,36 USD, was eine Distanz von +8,16 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Taro Pharmaceutical Industries zuletzt positive Meinungen in den sozialen Medien hervorgerufen hat. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 41,71 und liegt damit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 104. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".