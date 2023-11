Tarifverhandlungen bei der Bahn werden am Freitag fortgesetzt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn werden am Freitag ab 10.00 Uhr fortgesetzt. Das teilte ein Bahnsprecher am Donnerstagabend mit. "Die Tarifverhandlungen zwischen DB und GDL sind für heute beendet", hieß es. Die Verhandler beider Seiten saßen damit gut siebeneinhalb Stunden zusammen - die meiste Zeit davon ohne GDL-Chef Claus Weselsky. Er kam am Abend dazu./nif/DP/jha