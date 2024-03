Tarifschlichtung für Lufthansa-Bodenpersonal beginnt

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Tarifstreit des Lufthansa -Bodenpersonals beginnt am Montag die Schlichtung. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, sollen als Schlichter bei der Lösung des Konflikts helfen. Während der Schlichtung, die spätestens an Gründonnerstag enden soll, gilt die Friedenspflicht. Streiks und andere Arbeitskampfmaßnahmen sind in dieser Zeit ausgeschlossen.

Verdi verlangt für die rund 25 000 Lufthansa-Beschäftigten der Bodendienste bei einer Laufzeit von einem Jahr 12,5 Prozent mehr Geld, während das Unternehmen bei einer Laufzeit von 28 Monaten 10 Prozent angeboten hat. Zuletzt waren wegen eines von Verdi organisierten Warnstreiks in diesem Bereich Hunderte Lufthansa-Flüge ausgefallen.

Sollte bei der Schlichtung kein Kompromiss gefunden werden, droht Verdi mit einem unbefristeten Streik. Die Urabstimmung dafür hat bereits begonnen./mar/DP/nas