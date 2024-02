Target Hospitality Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Target Hospitality liegt bei 50,76, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,31 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Target Hospitality war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Target Hospitality derzeit als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,85 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (9,56 USD) um -25,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 9,59 USD, was einer Abweichung von -0,31 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Target Hospitality, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20 USD. Dies würde einem Anstieg um 109,21 Prozent entsprechen, was zu einer "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten führt. Insgesamt erhält die Target Hospitality-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.