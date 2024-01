Target Hospitality Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Target Hospitality liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,94 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 88 Prozent, da der Branchendurchschnitt bei 50 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung bezüglich Target Hospitality hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie derzeit unter der 200-Tage-Linie (GD200) liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -15,48 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Target Hospitality aktuell überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein neutraler Wert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.