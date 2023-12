Target Hospitality Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Target Hospitality liegt mit 5,94 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 50 in der Kategorie "Hotels, Restaurants und Freizeit". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Wettbewerbern preisgünstig ist. Daher erhält sie auf Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Target Hospitality im Vergleich zur Branche Hotels, Restaurants und Freizeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,75 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Target Hospitality derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung im 7-Tage-RSI führt. Im Gegensatz dazu wird das Wertpapier im 25-Tage-RSI als neutral eingestuft.

Zusätzlich wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt zwei Analystenbewertungen für die Target Hospitality-Aktie abgegeben, von denen beide positiv waren. Die Analysten haben auch ein durchschnittliches Kursziel von 20 USD für das Wertpapier festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von 103,67 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 9,82 USD darstellt.

Zusammenfassend erhält Target Hospitality aufgrund der positiven Bewertungen in verschiedenen Bereichen eine insgesamt positive Einschätzung.