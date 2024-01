Target-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Aktie von Target wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit sechs positiven, sechs neutralen und keinen negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Target vor, das Kursziel für die Aktie liegt jedoch im Mittel bei 176 USD. Dies entspricht einer erwarteten Kursentwicklung von 23,58 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Target in den letzten Wochen verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Target als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 16,85 insgesamt 51 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel".

In Bezug auf die Dividende ist Target im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel (2,85 %) mit einer Dividende von 4,06 % höher zu bewerten. Diese Differenz von 1,21 Prozentpunkten führt ebenfalls zur Einstufung "Gut".