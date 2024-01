Target Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Target-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 134,05 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (142,42 USD) um +6,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 125,57 USD, was einer Abweichung von +13,42 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als "Gut"-Wert eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Target-Aktie als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 16,85 insgesamt 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel". Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Target diskutiert wurden. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Target-Aktie in den letzten 12 Monaten um -7,29 Prozent niedriger lag als die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem "Verbrauchsgüter"-Sektor. Jedoch übertrifft die Rendite von Target die mittlere Rendite der "Multiline-Einzelhandel"-Branche um 0,75 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.