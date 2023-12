Target Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Aktie von Target bietet Investoren derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 4,06 %, was einem Mehrertrag von 1,16 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Target-Aktie derzeit überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine überverkaufte Situation hin und erhalten daher ebenfalls eine Bewertung von "Gut".

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Target als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 16,85 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 33,8 liegt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, wobei in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie besprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft, wobei jedoch 7 Schlecht-Signale gefunden wurden, die zu einer entsprechenden "Schlecht" Empfehlung führen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.