Target Aktie: Ein wahrer Champion!

Für die Aktie Target stehen per 29.05.2023, 10:34 Uhr 138.93 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Target zählt zum Segment "Allgemeine Warenhäuser".

Unser Analystenteam hat Target auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Derzeit schüttet Target nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 0,99 Prozentpunkte (3,06 % gegenüber 4,05 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Target erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 27 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 18 "Buy"-, 9 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Target vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (185,39 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 33,44 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 138,93 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Target erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Target mit einem Wert von 16,79 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Multiline-Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 38,62 , womit sich ein Abstand von 57 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.