Target Aktie: In selten guter Lage!

Die Aktie von Target wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 6 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Target. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (176 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 25,04 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Target eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In Bezug auf die Dividende weist Target eine Dividendenrendite von 4,06 Prozent auf, was 1,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als lukratives Investment angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war, weshalb dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet wird. Außerdem wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Target-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Fundamental gesehen hat die Aktie von Target ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,85, was 49 Prozent niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" (33,31). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.