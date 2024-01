Target Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Aktienkurs von Target hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 175,37 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Multiline-Einzelhandelsbranche beträgt -4,1 Prozent, wobei Target aktuell 3,19 Prozent unter diesem Wert liegt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 132,91 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 137,4 USD steht, was einer Abweichung von +3,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 133,13 USD nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Analysten haben der Target-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 positive, 6 neutrale und keine negativen Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung als "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 176 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 28,09 Prozent darstellt und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Target eine Dividendenrendite von 4,06 % aus, was 1,32 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.