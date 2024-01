Target Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Aktie von Target wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 6 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 176 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 26,92 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 138,67 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Target eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Target im letzten Jahr eine Rendite von -7,29 Prozent erzielt, was 161,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -7,31 Prozent, und Target liegt aktuell 0,02 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Target von 138,67 USD eine Entfernung von +3,6 Prozent vom GD200 (133,85 USD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 126,86 USD, was einem Abstand von +9,31 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Target-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Target in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".