Target Aktie: Der ganz große Wurf!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Im Fall von Target liegt das KGV mit einem Wert von 17,92 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Multiline-Einzelhandel". Dies bedeutet einen Abstand von 46 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche.

Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Target in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab 8 positive Signale und keine negativen Signale.

Bezüglich der Aktienkurs-Performance verzeichnete Target in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -17,03 Prozent, was im Vergleich zur Branche und dem Verbrauchsgüter-Sektor zu einer Unterperformance führte und daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten haben Target in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 6 positiven, 6 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 176 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 20,97 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung als "Gut".