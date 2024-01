Target Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Aktienkurs von Target hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Verbrauchsgütersektor 175,27 Prozent unter dem Durchschnitt (167,98 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -5,42 Prozent, und Target liegt aktuell 1,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf der Stufe "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Target insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist, bestehend aus 6 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 176 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 25,39 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Target in dieser Hinsicht insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Target im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Mehrheit der Diskussionen beschäftigte sich mit den positiven Themen rund um Target, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit drei "Gut"-Signalen und keinem "Schlecht"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Target liegt bei 68,71, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird, da es ein Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation ist.

Insgesamt wird die Aktie von Target somit in verschiedenen Kategorien als "Neutral" eingestuft, wobei die Analysten eine positive Kursprognose für das Wertpapier abgeben.