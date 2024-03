Target Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell wird der RSI-Wert für Target mit 36,84 als neutral eingestuft, da weder überkauft noch überverkauft. Bei Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten hat Target insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "neutral" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -13,81 Prozent hin, was zu einer "schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Target in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Target in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie eine "gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Target in diesem Bereich eine "schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Target nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "neutral"-Einstufung führt. Die Differenz beträgt lediglich 0,17 Prozentpunkte (3,02 % gegenüber 2,86 %).