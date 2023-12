Target Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen und Bewertungen führen. Bei Target wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche war die Performance von Target mit -7,29 Prozent in den letzten 12 Monaten besser als der Branchendurchschnitt von -12,52 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor war die Performance jedoch schlechter, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Target als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine gute Einstufung hin.

Die Analysten bewerten Target insgesamt als gut, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 176 USD liegt, was einem Potenzial von 27,19 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch von den Analysten positiv bewertet.