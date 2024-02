Target Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Dividendenrendite für Target beträgt derzeit 3,02 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung ist allerdings negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich hier also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Target als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) insgesamt 45 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel". Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Performance von -17,03 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 3,55 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -20,58 Prozent im Branchenvergleich für Target. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Target um 25,32 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.