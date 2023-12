Target Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Aktien von Target bieten derzeit eine Dividendenrendite von 4,06 %, was 1,16 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels liegt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens höher als der Durchschnitt der Branche ausfallen, was eine positive Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Target in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Dies weist auf eine gesteigerte Aktivität im Netz hin und wird insgesamt als positiv bewertet. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung im gleichen Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die Analystenbewertungen der Target-Aktie der letzten zwölf Monate zeigen, dass 6 Bewertungen als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 24,7 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat Target in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,14 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche erzielt. Allerdings liegt die Performance des Unternehmens um 160,26 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Verbrauchsgüter"-Sektors, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.