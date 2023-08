Target-Aktie: Stoppt der Kursrückgang hier?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Aktie des US-Einzelhändlers Target hat nach einem sechsmonatigen Sinkflug ein neues Tief in den letzten drei Jahren erreicht. Aber am Mittwochmorgen erlebte die Aktie eine beeindruckende Wende mit einem Kursanstieg von über acht Prozent. Was war das Ende dieses lang anhaltenden Rückgangs?

Ermutigend positive Ergebnisse

Es handelt sich um ermutigend gute Zahlen für das zweite Quartal des Jahres 2023. Der Umsatz des Discounters sank zwar knapp fünf Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf etwa 24,8 Milliarden US-Dollar, aber Target konnte einen bemerkenswerten Gewinn verzeichnen.

Der Profit betrug im zweiten Quartal stolze 835 Millionen US-Dollar – deutlich mehr als die zuvor ausgewiesenen 183 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des vorherigen Jahres.

Entsprechend lag der Gewinn pro Aktie bei beachtlichen $1,80,...