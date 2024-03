Target Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Analyse von Aktienkursen kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Target untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien im Zusammenhang mit Target diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich daher eine Einstufung der Aktie als "Schlecht". Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine Bewertung von "Schlecht", basierend auf sieben konkret berechneten Signalen (6 "Schlecht", 1 "Gut).

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Target derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 0,2 Prozentpunkte (3,02 % gegenüber 2,83 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Target festgestellt werden konnten. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für Target eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,33, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht" für Target.