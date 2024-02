Target Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Für die Target-Aktie liegt der RSI bei 22,4, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 33 für die Target-Aktie, was als neutral eingestuft wird und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Target-Aktie bei -17,03 Prozent, was mehr als 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Target mit 133,22 Prozent deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Langfristig gesehen wird die Target-Aktie laut Analystenmeinungen positiv eingeschätzt, mit insgesamt 4 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird bei 169,29 USD angesiedelt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Target-Aktie ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und einer überwiegend positiven Stimmung auf der analytischen Seite, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.