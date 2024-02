Target Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Kursbewegung im Verhältnis zur Zeit betrachtet. Im Fall von Target beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 28,61 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tages-RSI zeigt hingegen an, dass Target weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle KGV von Target bei 17, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" durchschnittlich ein KGV von 32 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Target aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Target überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wird die Aktie insgesamt auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Target mit einer Rendite von -17,03 Prozent mehr als 188 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,41 Prozent verzeichnet, liegt Target mit -19,44 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.