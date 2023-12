Target Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI für Target liegt derzeit bei 43,51 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating von 33,24 Punkten. Somit erhält Target insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Target in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,29 Prozent, was eine Outperformance von +1,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Multiline-Einzelhandel"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Target um 160,49 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Target wurde auf sozialen Plattformen untersucht und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien griffen in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen auf. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sieben konkret berechnete Signale (5 "Schlecht", 2 "Gut"), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Target hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Target negativ sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit ist Target insgesamt als "Schlecht"-Wert einzustufen.