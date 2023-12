Target Aktie: Ist das noch normal?

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten von Target haben die Stimmung auf sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Target diskutiert. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (5 "Schlecht", 2 "Gut"). Auf Ebene der Handelssignale ergibt sich somit eine "Schlecht" Bewertung. Daher wird Target hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Target aktuell 4, was eine positive Differenz von +1,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" ergibt. Daher erhält Target für seine Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Target liegt momentan bei 43,51 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt an, dass Target weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 33,24). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Target eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dessen Basis ist Target mit einem Wert von 16,85 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Branche "Multiline-Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,01, was einen Abstand von 50 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

