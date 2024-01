Target Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Target deutlich positiv verändert. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufweist. Daher erhält Target in Bezug auf die Stimmung ein "Gut". Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Target daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Dividendenrendite von Target liegt bei 4,06 Prozent, was 1,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und führt zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Target-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 132,25 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 142,18 USD liegt, was einem Unterschied von +7,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Target liegt bei 45,3, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 43,8, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich also ein insgesamt "Neutral"-Rating für Target auf Basis der verschiedenen Analysen und Bewertungen.