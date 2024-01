Target Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Target von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 6 positiven, 6 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Target. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 176 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 28,09 Prozent entspricht, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 137,4 USD. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten in den letzten Tagen überwiegend positive Stimmungen gegenüber Target, jedoch gab es auch einige negative Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird Target insgesamt als "Neutral" eingestuft, sowohl basierend auf der Stimmungsanalyse als auch auf anderen Auswertungsmodellen.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Target, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung gering war.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Target im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,29 Prozent erzielt, was 175,37 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Im Bereich des Multiline-Einzelhandels liegt die Rendite von Target um 3,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.