Target Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Target verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,03 Prozent. In der "Multiline-Einzelhandel"-Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -14,52 Prozent, was bedeutet, dass Target im Branchenvergleich um -2,52 Prozent unterperformt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 59,79 Prozent im letzten Jahr, wobei Target 76,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation von Target als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 21,46 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Analysteneinschätzung für Target zeigt insgesamt ein "Neutral"-Rating, da 1 Kaufempfehlung, 2 neutrale Empfehlungen und 0 schlechte Empfehlungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Target. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Target liegt bei 146,67 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs sich um -14,5 Prozent entwickeln wird, da der Kurs zuletzt bei 171,54 USD notierte. Daher erhält die Analysten-Untersuchung insgesamt das Rating "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Multiline-Einzelhandel) wird Target als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,92 liegt, was einem Abstand von 44 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,16 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.