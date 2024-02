Target Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Im letzten Jahr haben Analysten insgesamt 6 positive, 6 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Target abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 176 USD, was einem potenziellen Anstieg um 20,97 Prozent vom letzten Schlusskurs (145,49 USD) entspricht. Daher erhält die Target-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Bereich "Verbrauchsgüter" weist Target eine Rendite von -17,03 Prozent auf, was mehr als 185 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,53 Prozent, wobei Target mit 11,5 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Target-Aktie derzeit positiv ist. Der GD200 liegt bei 131,61 USD, während der Kurs der Aktie bei 145,49 USD um +10,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 138,51 USD, was einer Abweichung von +5,04 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" basierend auf der technischen Analyse.