Target Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die aktuelle technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Target-Aktie bei 164,22 USD liegt, was einer Entfernung von +24,74 Prozent vom GD200 (131,65 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 149,12 USD. Hieraus ergibt sich ein Abstand von +10,13 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Target-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Target derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 0,2 Prozentpunkte (3,02 % gegenüber 2,83 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Target-Aktie bei 10,87 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Multiline-Einzelhandelsbranche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,46 Prozent, während Target mit 23,33 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI der Target-Aktie bei 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 36,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.