Target Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Target-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 131,27 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 147,4 USD lag, was einer Abweichung von +12,29 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Ebenso lag der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 139,64 USD, was einer Abweichung von +5,56 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Target-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Target-Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Target-Aktie beträgt aktuell 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Multiline-Einzelhandelsbranche unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger wurde ebenfalls analysiert, wobei festgestellt wurde, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Target diskutiert wurde. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Jedoch zeigten automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.