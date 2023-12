Target Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Target ausgesprochen haben, sehen insgesamt ein gemischtes Bild. Von den 12 Bewertungen waren 6 positiv, 6 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Target liegt bei 176 USD, was einem potenziellen Anstieg von 27,19 Prozent entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen derzeit keine eindeutige Stimmung bezüglich Target. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als neutral ein, obwohl in letzter Zeit acht Handelssignale, davon sieben negativ, identifiziert wurden.

Langfristig zeigt die Diskussionstätigkeit im Internet eine mittlere Aktivität, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Die Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Beurteilung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage hingegen erhält das Unternehmen eine positive Bewertung.

Zusammenfassend ergibt die Untersuchung der Analysten, Anlegerstimmung, Sentiment und Buzz sowie technischen Analyse eine gemischte Bewertung für Target. Während das Kursziel und die kurzfristige technische Analyse positiv sind, zeigt die Anlegerstimmung und das langfristige Stimmungsbild eher neutral bis negativ.