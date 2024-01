Target Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Target liegt derzeit bei 16,85 und damit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel von 33. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Target festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet. Es wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Target aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 132,01 USD, während der Aktienkurs bei 141,52 USD um +7,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 ergibt eine Bewertung von "Neutral" für die Aktie, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Analysten haben Target in den letzten zwölf Monaten mit 6 guten, 6 neutralen und keiner schlechten Einstufung versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 176 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,36 Prozent bedeutet und somit ebenfalls eine Einschätzung von "Gut" nach sich zieht.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und der technischen Analyse eine positive Einschätzung für die Aktie von Target.