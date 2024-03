Target Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Dividendenrendite von Target liegt derzeit bei 3,02 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,83 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von +0,19 Prozent erhält die Aktie eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Target-Aktie um +27,68 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive Bewertung mit einer Abweichung von +13,45 Prozent. Insgesamt wird die Target-Aktie daher auch in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im fundamentalen Vergleich wird die Aktie als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,66 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 32,41 bei 42 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen unsere Analysen, dass die Stimmung für Target in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dadurch erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Insgesamt wird die Target-Aktie aufgrund der genannten Kriterien mit einem "Gut" bewertet.