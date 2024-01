Target Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Aktienkurs von Target hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Target damit 175,37 Prozent unter dem Durchschnitt (168,08 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -4,1 Prozent, und Target liegt aktuell 3,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Target eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und vier negative Tage, sowie fünf Tage ohne eine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Target eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Weitere Auswertungsmodelle haben zwei Handelssignale für Target identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Target von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Target mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,85 bewertet, was 49 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" (33,2). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Target-Aktie, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und des letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.