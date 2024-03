Target Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

In den letzten Wochen gab es bei Target keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes, wie in den sozialen Medien zu sehen ist. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussion über die Aktie, weshalb auch in diesem Punkt eine "neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Target im letzten Jahr eine Rendite von -17,03 Prozent erzielt, was 78,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -2,87 Prozent, wobei Target aktuell 14,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Target beträgt 17,92, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet als "günstig".

Die Dividendenrendite von Target liegt bei 3,02 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutrales Investment betrachtet und erhält eine entsprechende "neutral"-Bewertung von der Redaktion.