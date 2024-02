Target Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz von Target in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der Schlusskurs der Target-Aktie lag am letzten Handelstag bei 146,33 USD, was einem Unterschied von +11,69 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 141 USD, was einem Unterschied von +3,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Target für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Target liegt bei 3,02 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,78 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Target als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,92 liegt, was einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,45 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.