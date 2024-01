Targa Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Targa-Aktie haben sich in den letzten Monaten verschlechtert. Dies spiegelt sich in einem "Schlecht"-Rating wider. Auch die Dividendenrendite liegt mit 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,26 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Targa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 80 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 87,75 USD liegt, was einem Unterschied von +9,69 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (86,35 USD) ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Targa mit einem KGV von 21 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 31 unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Targa-Aktie, die sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist.