Targa Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Targa liegt derzeit bei 21, was bedeutet, dass die Börse 21,23 Euro für jeden Euro Gewinn von Targa zahlt. Dies ist 32 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Targa insgesamt 8 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft werden. Die Kursprognose für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 20,05 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Mit einer Dividendenrendite von 2,29 Prozent liegt Targa 25,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was das Wertpapier zu einem eher unrentablen Investment macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten 12 Monaten erzielte Targa eine Performance von 20,29 Prozent, was eine Outperformance von +0,09 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite von Targa um 0,09 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Targa in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.