Targa Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Targa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 79,23 USD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 86,28 USD, was einem Unterschied von +8,9 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und liegt aktuell bei 86,03 USD, was einem Unterschied von +0,29 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Targa daher für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Targa eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Targa daher in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Targa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,64 Prozent erzielt, was 0,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 26,02 Prozent, und Targa liegt aktuell 0,38 Prozent darunter. Auf dieser Grundlage wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Fundamental gesehen gilt die Aktie von Targa als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 21,23 liegt insgesamt 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30 im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".