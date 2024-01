Targa Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Targa zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Targa weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Targa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Targa-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, basierend auf 8 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Targa vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 103,67 USD angesiedelt. Dies würde eine zukünftige Performance von 20,84 Prozent bedeuten, da die Aktie derzeit 85,79 USD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Die Dividendenrendite von Targa liegt aktuell bei 2,29 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,25 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse erhält die Targa-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung, und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.