Targa Aktie: Alles andere als uninteressant …

Für die Aktie Targa aus dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" wird an der heimatlichen Börse New York am 28.07.2023, 14:05 Uhr, ein Kurs von 80.56 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Targa auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Targa 10 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 80,56 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 26,26 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 101,71 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,57 % ist Targa im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (10,47 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 7,89 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Targa mit einem Wert von 15,18 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,67 , womit sich ein Abstand von 45 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.