Tarena Intl Adr Aktie: Das ist ein Hammer

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Tctm Kids It Education-Aktie liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was die "Gut"-Bewertung bestätigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tctm Kids It Education als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 44,62 und der RSI25 beträgt 37,39, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien um Tctm Kids It Education deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen wurden.

Die technische Analyse der Aktie zeigt gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 1,91 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,66 USD, was einem Rückgang von 13,09 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Andererseits liegt der letzte Schlusskurs (1,66 USD) über dem 50-Tages-Durchschnitt (1,28 USD) um 29,69 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tctm Kids It Education eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.