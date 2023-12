Tarena Intl Adr Aktie: Ist das noch normal?

In den letzten Wochen gab es bei Tarena keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tarena-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine Bewertung von "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 60,88, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Tarena basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tarena-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,49 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 1,19 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auch unter dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bei Tarena. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung und ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik für die Tarena-Aktie.