Tarena Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz beeinflussen das Anleger-Sentiment für die Tarena-Aktie. In den letzten Monaten gab es eine erhöhte Aktivität, was auf starke Diskussionen hindeutet und eine Bewertung als "Gut" erfordert. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung zum Negativen verändert, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Tarena in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen über Tarena veröffentlicht. In den vergangenen Tagen war das Interesse an positiven oder negativen Themen rund um Tarena jedoch eher gering, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tarena-Aktie zeigt einen Wert von 20, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25 liegt bei 47,61, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tarena.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Tarena-Aktie mit 1,3 USD derzeit -0,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch bei -44,68 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung für beide Zeiträume führt.