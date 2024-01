Tarena Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Tarena-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,39 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1 USD, was einer Abweichung von -58,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,34 USD liegt mit einer Abweichung von -25,37 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch kurzfristig als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tarena ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, weshalb die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich Tarena, weshalb das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet werden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tarena-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Tarena basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält die Tarena-Aktie demnach gemäß der technischen Analyse und dem RSI eine "Schlecht"-Bewertung. Trotz der positiven Anleger-Stimmung bleibt die charttechnische Einschätzung eher negativ.