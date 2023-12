Tarena Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Stimmung der Anleger bei Tarena in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der vergangenen Tage standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von Tarena beträgt 49,03, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 70, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht". Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass Tarena derzeit um 35,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -61,54 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung für Tarena in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.