Tarena Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Aktie von Tarena wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,49 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,19 USD liegt, was einem Unterschied von -52,21 Prozent entspricht. Selbst wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs mit 1,46 USD immer noch unter dem Durchschnitt (-18,49 Prozent). Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung für Tarena in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) weist die Tarena-Aktie einen RSI von 22 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 60,88 jedoch neutral bewertet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach dem RSI.

Das Sentiment und der Buzz um Tarena haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine Auffälligkeiten in Bezug auf das Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt wird die Tarena-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren mit einem Gesamtrating von "Neutral" bewertet.