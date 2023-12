Tarena Aktie: Finger Weg!

Die technische Analyse der Tarena-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,62 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,807 USD weicht somit um -69,2 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,58 USD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von 0,807 USD um -48,92 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tarena-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tarena beträgt 84,55 Punkte, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 78,06 eine Überkauftheit an. In beiden Fällen erhält die Tarena-Aktie ein "Schlecht"-Rating im RSI.

Die Einschätzung der Stimmung von Aktienkursen ist neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung möglich. Die Analyse sozialer Plattformen ergab neutralen Kommentare zu Tarena, mit überwiegend positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tarena festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen nimmt jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Tarena daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.